Rettungswagen crasht mit Auto: Pkw-Lenkerin tot

Einsatzfahrzeug kam aus unbekannter Ursache auf Gegenfahrbahn.

Wartberg ob der Aist. In Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt) ist am Montag eine 59-jährige Pkw-Lenkerin bei einer Kollision mit einem Rettungswagen ums Leben gekommen. Das Einsatzfahrzeug war aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen das Auto der Linzerin geprallt. Der Wagen der Frau wurde in den Straßengraben geschleudert, für sie kam laut Polizei jede Hilfe zu spät.

Der 22-Jährige Lenker des Rettungsfahrzeugs und zwei mitfahrende Sanitäter wurden leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Linz stellte beide Fahrzeuge sicher, eine Obduktion wurde angeordnet.