Romantische Auszeit im Genießerhotel Bergergut

Der Valentinstag ist die perfekte Gelegenheit, um dem Alltag zu entfliehen und gemeinsame Zeit mit dem Lieblingsmenschen zu genießen. Das Genießerhotel Bergergut im wunderschönen Mühlviertel bietet die ideale Kulisse für eine kurzfristige, unvergessliche Auszeit: Ein exklusives Adults-only-Hotel, ein preisgekrönter Küchenchef und ein Wellnessbereich, der Erholung auf höchstem Niveau verspricht.

Inmitten der idyllischen Hügellandschaft des Mühlviertels liegt das charmante Hideaway, das sich ganz auf die Bedürfnisse von Genussmenschen spezialisiert hat. Hier könnt ihr in stilvollen Zimmern zur Ruhe kommen, euch im neu gestalteten WaldSPA verwöhnen lassen und die Ruhe der Natur genießen. Der Wellnessbereich überzeugt mit einem großzügigen In- und Outdoorpool, einer Holz-Außensauna und einem wohltuenden Sole-Dampfbad, in dem frisch gepflückte Kräuter aus dem Hotelgarten ihre heilsame Wirkung entfalten. Für besondere Entspannung sorgen zudem einzigartige Anwendungen wie Aura-Reinigung oder das meditative Klavier-Klangbaden.

Auch kulinarisch werden im Bergergut höchste Maßstäbe gesetzt: Gastgeber und 3-Hauben-Koch Thomas Hofer bringt die Schönheit der Region auf den Teller. Ob ihr euch für das 5-Gänge-Menü „Mühlviertler Mund.Art“, den „Chef’s Table“ mit acht Gängen oder ein traditionelles Gericht aus der „Topf- & Brett“-Karte entscheidet – hier wird jede Mahlzeit zu einem besonderen Erlebnis. Ergänzt wird das Genusserlebnis durch ausgewählte Bier- und Weinbegleitungen, die perfekt auf die Kreationen abgestimmt sind. Wer selbst kreativ werden möchte, kann bei den saisonalen Koch- oder Brotbackkursen mit dem Spitzenkoch neue Inspirationen sammeln.

Jetzt habt ihr die Chance, diese romantische Wohlfühl-Oase selbst zu erleben! Gemeinsam mit dem Genießerhotel Bergergut verlosen wir einen exklusiven Aufenthalt für zwei Personen. Taucht ein in eine Welt voller Genuss, Entspannung und unvergesslicher Momente!

Gewinnspiel:

Gewinnt einen Kurzurlaub für zwei Personen im Genießerhotel Bergergut inklusive Gourmet-Frühstück und einem Abendessen aus der 3-Hauben-Küche von Thomas Hofer. Zum Gewinnen das Formular ausfüllen und schon bald könnt ihr euch verwöhnen lassen und einen Kurzurlaub voller Genuss und Entspannung genießen.