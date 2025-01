Ryanair bringt um 19,99 Euro von Linz an den Strand von Bari in Süditalien

Bari punktet mit einer Vielzahl von Stränden in direkter Nähe zum Ort.

Gute Nachrichten für Strandurlaub-Fans bereits vor dem Start der beiden neuen Ryanair-Verbindungen ab Ende März ab Linz nach Alicante in Spanien und Bari in Süditalien: Der Bari-Flug – ursprünglich nur zweimal wöchentlich am Montag und Freitag geplant – wird in der Anfangsphase um einen weiteren Flug (Mittwoch) erweitert, Alicante wird zweimal angesteuert. Ab April gibt’s am Linz Airport damit fünf zusätzliche wöchentliche Abflüge, geflogen wird mit Air Malta Fluggerät.

Ein Flug an den Strand nach Bari ist bereits jetzt buchbar, der erste Flug am 31. März kostet 19,90 Euro.