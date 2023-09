"Lammborghini"-Schaf darf in Östereich bleiben - und leben! Nach wochenlangem Tauziehen um ein aus Kroatien am Rücksitz eines Autos mitgenommenes Lamm, das bei einem Zwischen-Stopp in Österreich befreit wurde, ist jetzt klar: Das "Lammborghini"-Schaf darf bei der Pfotenhilfe bleiben.