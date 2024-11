Sekundenschlaf: Lkw-Lenker kracht in stehenden Pkw

Bei dem schweren Auffahrunfall waren insgesamt drei Fahrzeige beteiligt – vier Personen wurden verletzt.

Oberösterreich. Am Sonntag gegen 18.10 Uhr ereignete sich in Wels ein schwerer Auffahrunfall mit vier Verletzten. Ein 40-jähriger Lkw-Lenker prallte auf der Kreuzung B1, Uhlandstraße/Mathias-Schönerer-Straße von hinten gegen einen Pkw eines 61-jährigen Autofahrers, wie die Polizei berichtet. Der Pkw-Lenker hielt wegen Rotlichts an der Kreuzung an. Das Auto des 61-Jährigen wurde auf den vor ihm befindlichen Pkw eines 77-jährigen Autofahrers gestoßen.

Der 61-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land, sowie seine beiden Beifahrer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Der 40-jährige Lkw-Lenker wies eine akute Bronchitis auf und gab an, stark übermüdet zu sein. Er gab an, dass er vermutlich einen Sekundenschlaf erlitten habe, wonach er nahezu ungebremst mit den stehenden Fahrzeugen kollidierte. Er selbst wurde unbestimmten Grades verletzt.

Die Verletzten wurden ins Klinikum Wels eingeliefert. Der 77-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.