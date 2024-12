So pudrig feierte OÖ das Ende der Kulturhauptstadtjahres

Der renommierte chinesische Künstlers Ai Weiwei durfte den Kaiserpark beleben.

Mit einem bunten Programm, das dazu einlud, selbst kreativ zu sein, haben die Kulturhauptstadt Bad Ischl - Salzkammergut 2024 und die KulturEXPO Anton Bruckner 2024 am Wochenende in Laakirchen und Gmunden gemeinsam ihren Ausklang gefeiert. Mit dabei waren neben etlichen anderen Tom Neuwirth als Eröffnungsredner und Countertenor Alois Mühlbacher. Doris Uhlichs nackter „Pudertanz“ beim Opening war am eindrücklichsten von den rund 300 Projekte, die vom Team um Intendantin Elisabeth Schweeger mit einem vergleichsweise schmalen Budget von 31 Mio. Euro programmiert wurden. Zu den Besuchermagneten zählten u.a. die Ausstellungstrilogie „Reise der Bilder“ und die Ai Weiwei-Schau in der Kaiserstadt Bad Ischl.