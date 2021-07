× Spektakulärer Lkw-Brand auf Autobahn

Auf der Innkreis-Autobahn fing ein Lkw Feuer.

Oberösterreich. Am Montag brannte ein Lkw auf der Innkreis-Autobahn A8 bei Ort im Innkreis. Bilder zeigen den spektakulären Brand. Der Anhänger des Sattelschleppers dürfte bei der Fahrt in Flammen aufgegangen sein. Der Fahrer dürfte das Feuer bemerkt und auf den Pannenstreifen gefahren sein. Was der Lkw-Anhänger geladen hatte und warum der Brand ausbrach ist noch unbekannt.

Informationen darüber, ob es Verletzte gab, liegen noch nicht vor.