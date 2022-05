Streit im Taxi endete mit Messerstich

Ein Streit in einem Sammeltaxi hat in der Nacht auf Sonntag in Kirchham (Bezirk Gmunden) mit einem Messerstich in die Brust eines Beteiligten geendet.

Das 26-jährige Opfer merkte allerdings erst nach dem Aussteigen, dass es verletzt war, auch im Taxi hatte die Attacke offenbar niemand mitbekommen. Der mutmaßliche Messerstecher wurde später jedoch von der Lenkerin identifiziert. Der 19-Jährige ist in Haft, berichtete die Polizei. Der betrunkene 26-Jährige hatte den 19-jährigen Deutschen angepöbelt und aufgrund seiner Herkunft beleidigt. Der Streit eskalierte zunächst verbal. In Kirchham versuchte dann der 26-Jährige seinen Kontrahenten aus dem Taxi zu zerren. In dem Gerangel rammte ihm dieser ein Messer in die Brust. Als der andere das bemerkte, hatte sich das Taxi aber bereits wieder in Bewegung gesetzt. Oberösterreich - Lesen Sie mehr Willi, Ostbahn & Kurti: Katzenbabys vor Tod gerettet Nachbarn haben im Innviertel drei Katzenbabys gerettet, nachdem die Mutter tödlich verunglückt ist. Das Trio wurde nach dem verstorbenen Willi Resetarits benannt. Mopedauto crasht mit Pkw – Pensionist tot 83-Jähriger wurde aus Fahrzeug auf die Straße geschleudert. Der Verletzte rief seine Freundin an, die Hilfe organisierte. Der 26-Jährige wurde ins Klinikum Wels eingeliefert. Er konnte aufgrund seiner Alkoholisierung zunächst keine klaren Angaben machen. Aber die Taxilenkerin identifizierte den 19-Jährigen, der zur Fahndung ausgeschrieben wurde und sich wenig später selbst stellte.