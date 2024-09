Streit wegen nächtlichen Lärms: Mann (26) erlitt Stichverletzungen

30-Jähriger verhaftet

Ein Streit wegen Lärmbelästigung ist in der Nacht auf Sonntag in Linz eskaliert und ein 26-Jähriger erlitt schwere Stichwunden.

Wilde Rangelei

Ein 30-Jähriger war gegen 1.45 Uhr vor das Haus gegangen, um dort stehende Personen zur Ruhe zu bringen. Dabei geriet er mit ihnen aneinander, es kam zu einer Rangelei und das Opfer wurde mit einem Messer verletzt. Mehrere Polizeistreifen waren daraufhin zu dem Haus gerufen worden und fanden dort den Schwerverletzten, so die Landespolizeidirektion.

Wurde festgenommen

Der mutmaßliche Täter wurde kurze Zeit später in einem Nachbarhaus in einer Wohnung von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe gefasst. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und kam in die Justizanstalt Linz. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.