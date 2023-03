× Sturmschaden auf der Strecke: Zug evakuiert

35 Fahrgäste wurden mit kleinen Taxibussen zum nächsten Bahnhof gebracht.

Oberösterreich. Seit Freitagabend zieht ein Sturm über weite Teile Österreichs. Dabei können in exponierten Lagen sogar Orkanböen mit bis zu 130 km/h erreicht werden – mehr dazu HIER. Vor allem im Osten des Landes herrscht eine Wetter-Warnung, aber auch Oberösterreich und andere Landesteile sind betroffen. Auch über die Gegend um St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf an der Krems) gab es offenbar einen kräftigen Wind. Am Freitagabend ist ein Zug aufgrund einer Oberleitungsstörung auf offener Strecke zum Stehen gekommen – der Grund dürfte ein Sturmschaden oder eine in die Leitung gestürzter Baum sein.

© laumat.at/Matthias Lauber ×

Die Feuerwehr wurde am Abend zur Evakuierung des Cityshuttle-Wendezugs alarmiert. Der Regionalexpress-Zug (REX) ist auf offener Strecke der Pyhrnbahn aufgrund einer Oberleitungsstörung zum Stillstand gekommen und konnte die Fahrt nicht fortsetzen.

Die Feuerwehr baute eine Beleuchtung auf und schnitt einige Sträucher frei, um den Reisenden einen Weg zur Straße zu bereiten. Von dort wurden die insgesamt 35 Fahrgäste mit kleinen Taxibussen zum nächsten Bahnhof, von wo der Schienenersatzverkehr startete, gebracht. Nach rund einer Stunde waren alle Fahrgäste aus dem Zug evakuiert.

© laumat.at/Matthias Lauber ×

Die ÖBB hat zwischen Klaus an der Pyhrnbahn und Windischgarsten Bahnhof einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.