SUV in Wald von Baum aufgespießt

Auf wundersame Weise fast unverletzt blieb eine 27-Jährige, als sie von der Straße abkam und ihr Auto von einem umgestürzten Baum regelrecht aufgespießt wurde.

OÖ. Der bildgewaltige Unfall, der für die Fahrerin - abgesehen vom Totalschaden an ihrem Ford-SUV - fast glimpflich endete, ereignete sich am späten Montagabend direkt an der Gemeindegrenze zwischen Aurolzmünster und Senftenbach im Bezirk Ried im Innkreis.

Dort kam die 27-Jährige aus bisher noch unbekannten Gründen von der Weilbacher Straße ab, krachte in dem Waldstück gegen einen Baum, der beim letzten Sturm umgestürzt war, und blieb - durchbohrt wie von einem riesigen Speer - liegen.

Wie durch ein Wunder durchstieß der Baum das Unfallwrack auf der Beifahrerseite, sodass die Lenkerin den Unfall ersten Angaben zufolge nicht allzu schwer verletzt überstand. Nicht auszudenken, wenn jemand mit der Frau am Beifahrersitz mitgefahren wäre!

© laumat ×

© laumat ×

© laumat ×

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten in weiterer Folge die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle durch. Die L510 war zwischen Aurolzmünster und Senftenbach für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.