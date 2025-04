Symphonic Tribute to Metallica: Rock trifft große Bühne

Mit "Symphonic Tribute to Metallica" kehrt ein besonderes Live-Erlebnis nach Österreich zurück: Das Orion Orchestra trifft auf eine der weltbesten Metallica-Tribute-Bands und bringt die legendären Songs in neuem Klanggewand auf die Bühne. Im Mittelpunkt steht das berühmte „S&M“-Album – eine Fusion aus wuchtigen Gitarrenriffs und klassischem Orchesterklang. Frontmann Tobias Regner sorgt mit Power und Gefühl für Gänsehautmomente. Die spektakuläre Show vereint über 100 Minuten Rock, Klassik und Lichtkunst auf höchstem Niveau. Tickets für die Show am 8. Mai im Brucknerhaus gibt es ab 68,10 Euro – ein Pflichttermin für Metallica-Fans und Musikliebhaber.

