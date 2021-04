Todes-Raser postete irre Videos vor Crash

Der 24-Jährige flüchtete auf seinem Motorrad vor einer Zivilstreife und krachte in einen Scooterfahrer – beide starben.

Am Mittwochabend ereignete sich ein schockierender Unfall in Linz, der zwei Todesopfer forderte. Der 24-jährige Kfz-Techniker P. F. – ein amtsbekannter Verkehrsrowdy – flüchtete auf seinem Motorrad vor einer Zivilstreife und rammte dabei einen Scooterfahrer (26). Beide wurden bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle starben. Der Biker hatte zuvor mehrere Kreuzungen bei Rot überfahren und war mit hohem Tempo vor der Streife davongerast.



Der 24-jährige Todes-Raser P. F. ist amtsbekannter Rowdy, hatte keinen Führerschein mehr und war mit einem renntauglichen Motorrad – einer Yamaha R6 Fiat – unterwegs. Vor dem Todes-Crash stellte der 24-jährige Biker noch Videos von irren Fahrten mit seiner Yamaha R6 auf Instagram.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!