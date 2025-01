Traktor stürzte ab: 18-Jähriger unter Gefährt eingeklemmt

Der Traktor war von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet.

In der Nacht auf Freitag ist in Maria Neustift ein 18-Jähriger mit einem Traktor von der Straße abgekommen und in einem Bachbett gelandet. Das Fahrzeug war bei winterlichen Straßenverhältnissen kurz nach Mitternacht rund 50 Meter abgestürzt, wobei der junge Lenker im Fahrzeug eingeklemmt wurde.

© Feuerwehr Maria Neustift ×

Trotz seiner misslichen Lage schaffte es der verletzte 18-Jährige noch die Einsatzkräfte zu alarmieren. Diese konnten mit der Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten den Lenker aus der völlig eingedrückten Fahrerkabine befreien. Der Traktor musste dabei angehoben werden.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom Roten Kreuz ins Spital gebracht werden.