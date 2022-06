× Verkehrsunfall, Überflutungen: Schwere Unwetter fegten über OÖ

In Teilen Oberösterreichs hat ein Unwetter in der Nacht auf Samstag zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt.

Rund 300 Feuerwehrleute waren bis kurz vor Mitternacht im Einsatz, am stärksten betroffen waren das Innviertel sowie der Bezirk Grieskirchen, hieß es Samstagfrüh vom Landesfeuerwehrkommando auf APA-Anfrage.

© laumat.at/Matthias Lauber ×

In Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto. Die Lenkerin wurde verletzt, der Beifahrer blieb unverletzt, berichtete die Polizei. Der Unfall passierte gegen 22.00 Uhr auf der L1372. Eine 40-jährige Lenkerin fuhr mit dem Pkw in Richtung Sierning, ihr 42-jähriger Ehemann saß auf dem Beifahrersitz, als plötzlich aufgrund des starken Unwetters ein rund 50 Zentimeter starker Baum auf die Straße fiel und den Pkw im Bereich der Motorhaube bzw. der Windschutzscheibe traf. Der Pkw wurde unter dem Baum eingeklemmt, die beiden Insassen konnten sich aber selbstständig befreien. Die Lenkerin wurde verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus nach Steyr gebracht. Der Beifahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Überflutungen

Neben diesem schweren Verkehrsunfall waren die Feuerwehrleute in Oberösterreich wegen des Unwetters von rund 20.30 Uhr bis kurz vor Mitternacht hauptsächlich mit dem Auspumpen von Kellern und Gebäuden beschäftigt und Muren sowie umgestürzte Bäume mussten von Straßen beseitigt werden.