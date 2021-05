× Vermisstes Mädchen-Duo wieder aufgetaucht

Wurden nach Hinweis aus der Bevölkerung in Linz aufgegriffen.

Bregenz/Salzburg. Die Suche nach zwei abgängigen Mädchen aus Vorarlberg im Alter von zwölf und 14 Jahren ist zu Ende. Die beiden Mädchen seien um 3.00 Uhr in der Früh nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Linz aufgegriffen worden, teilte die Polizei am Samstag in der Früh mit. Sie seien wohlauf und werden ihren Eltern übergeben, so die Polizei.

Das Mädchen-Duo war seit Dienstag vergangener Woche abgängig. Videoaufzeichnungen zeigten, dass sich die beiden a, 14. Mai um etwa 11 Uhr am Bahnhof Salzburg aufgehalten hatten. Bis heute gab es keinen Hinweis über ihren Aufenthalt, bis die Polizei schließlich Fotos der beiden aus den Überwachungskameras vom Bahnhof veröffentlichte und die Suche schließlich zum Erfolg führte.