Verunreinigtes Trinkwasser: Diese Gemeinden sind betroffen

Die Zahl der Gemeinden in Oberösterreich mit verunreinigtem Trinkwasser hat sich von 14 auf 28 erhöht.

Waren am Mittwoch Gemeinden der Trinkwasserversorgung des Fernwasserverbandes Mühlviertel betroffen, gelte nun u.a. auch für Kommunen im Traun-und Innviertel ein Abkochgebot, teilte der zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) Freitagnachmittag mit.

Diese Gemeinden sind betroffen

Bei folgenden Trinkwasserversorgungsanlagen bzw. Gemeinden, ist derzeit von einer mikrobiologischen Belastung der Trinkwasserqualität auszugehen und ein Abkochgebot durch die verantwortlichen Wasserversorger ausgegeben:

Anlagenbezeichnung Versorgungsart Gemeinde Wasserversorgung Seitelschlag in Ulrichsberg kommunale Wasserversorgung Ulrichsberg Wasserversorgung der Wassergenossenschaft St. Oswald-Ort genossenschaftliche Wasserversorgung St.Oswald bei Haslach Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Oberrauchenödt genossenschaftliche Wasserversorgung Grünbach Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Polsing-Ort genossenschaftliche Wasserversorgung Alkoven Wasserversorgung der Gemeinde Großraming kommunale Wasserversorgung Großraming Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Oberndorf bei Schwanenstadt genossenschaftliche Wasserversorgung Oberndorf bei Schwanenstadt Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Drachenwand genossenschaftliche Wasserversorgung St. Lorenz Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Ebner Moser genossenschaftliche Wasserversorgung Roitham am Traunfall Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Traberg genossenschaftliche Wasserversorgung Oberneukirchen Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Amesedt-Vatersreith genossenschaftliche Wasserversorgung Pfarrkirchen im Mühlkreis Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Babenham genossenschaftliche Wasserversorgung Lochen Wasserversorgung Kramesau 12 (Kraftwerk Ranna), Kramesau 13, 14, 17, 18 (Wohnanlagen) Gemeinschaftsversorgung Neustift Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Obersonnberg genossenschaftliche Wasserversorgung Sonnberg Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Untersonnberg genossenschaftliche Wasserversorgung Sonnberg Wasserversorgung des Wasserverbandes Fernwasserversorgung Mühlviertel (Betriebesabschnitt Hellmonödt - Brunnen Rodl) Wasserverband Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Loibersdorf-Ort (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) genossenschaftliche Wasserversorgung Unterweitersdorf Gemeinde Unterweitersdorf - Versorgungsbereich durch Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Unterweitersdorf Wassergenossenschaft Gauschitzberg (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) genossenschaftliche Wasserversorgung Unterweitersdorf Gemeinde Alberndorf (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Alberndorf Gemeinde Alberndorf - Zone 4 (Kelzendorf, Weikersdorf; Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Alberndorf Wassergenossenschaft Oberweitrag (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) genossenschaftliche Wasserversorgung Altenberg Gemeinde Altenberg (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Altenberg Wassergenossenschaft Obergeng - Fernwasser (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) genossenschaftliche Wasserversorgung Eidenberg Gemeinde Feldkirchen (Ortsteil Lacken; Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Feldkirchen Gemeinde Gramastetten (Lassendorf, Felsdorf; Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Gramastetten Gemeinde Hellmonsödt (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Hellmonsödt Gemeinde Herzogsdorf (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Herzogsdorf Gemeinde Kirchschlag (Greithenedt, Kronebittedt; Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Kirchschlag Gemeinde St. Gotthard (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung St. Gotthard Gemeinde Sonnberg (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Sonnberg Gemeinde Walding (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Walding Gemeinde Haibach im Mühlkreis (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Haibach Gemeinde Lichtenberg (1/3 Zumischung FW; teilweise Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) kommunale Wasserversorgung Lichtenberg Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Bad Leonfelden genossenschaftliche Wasserversorgung Bad Leonfelden Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Stiftung genossenschaftliche Wasserversorgung St. Leonhard bei Freistadt Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Walding genossenschaftliche Wasserversorgung Walding

Die starken Niederschläge vor rund drei Wochen sorgten nicht nur für Hochwasser und Überschwemmungen, sondern bereiten auch manchen Trinkwasserversorgungsanlagen Probleme, hieß es in der Aussendung weiter. Durch den Regen seien "mikrobiologische Verunreinigungen" in das Grundwasser gelangt. Nun dauere es eine gewisse Zeit, bis die Kontaminierungen an den Wasserspendern wie etwa Quellfassungen aufgrund der natürlichen Reinigungsvorgänge im Untergrund wieder zurückgehen. Solange müsse das Leitungswasser vor dem Verzehr mindestens drei Minuten abgekocht werden.