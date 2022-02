Volksschul-Direktor verordnet Maskenpflicht für Kinder

Die Bundesregierung lockerte die Masken-Regeln für Schüler. Ein Linzer Schuldirektor macht allerdings vom ''Hausrecht'' Gebrauch und verordnet eine Maskenpflicht im ''gesamten Gebäude'' für die nächste Woche.

Linz. Seit Montag sind die Maskenregeln an Volksschulen gelockert. Am Sitzplatz können Schüler ihre FFP2-Masken abnehmen. Ab dem 21. Februar fällt dann die Maskenpflicht am Sitzplatz für alle Schüler. Jetzt sorgt die Mail eines Linzer Schuldirektors für Aufsehen, wie "eXXpress" berichtet. Demnach habe der Direktor die Eltern informiert, dass an seiner Volksschule "für nächste Woche weiterhin Mund – Nasen – Schutz Pflicht im gesamten Gebäude für alle Schülerinnen und Schüler" gelte – auch am Sitzplatz.

Der Schuldirektor begründet seine Entscheidung damit, dass die Infektionszahlen unter den Schülern und Lehrern "so hoch wie nie" seien. Daher mache er von seinem "Hausrecht" Gebrauch, wie in der Mail steht, die "eXXpress" vorliege.