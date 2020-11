Wels: Illegales Rennen mit zwei Kids im BMW

Trotz Kindern an Bord wollte der Raser nur eines: schneller sein als ein Kontrahent.

Offenbar von allen guten Geistern verlassen, lieferte sich ein 27-jähriger Kosovare am Samstagabend im Beisein seiner gesamten Familie – seine beiden Kleinkinder fuhren angeschnallt in einem Maxi-Cosi mit seiner Lebensgefährtin auf der Rückbank mit – mit einem Audi-Fahrer (30) gegen 18 Uhr in der Stadt Wels ein waghalsiges, illegales Straßenrennen.

Dabei beschleunigte der Familienvater seinen PS-starken BMW im Ortsgebiet auf bis zu 120 km/h und brachte seine Angehörigen in akute Lebensgefahr. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf und konnte die Roadrunner schließlich stoppen.

Doch anstatt kleinlaut zu sein, fauchte der Kosovare die Beamten an und sagte, er habe die Streife, die ihm hinterhergerast war, zwar gesehen, doch er ändere deswegen seine Fahrweise nicht. Sein Kontrahent zeigte sich hingegen einsichtiger und entschuldigte sich. Beide Tempobolzer wurden mehrfach angezeigt.