X-Mas-Bratwürstel knacken 10-€-Grenze

Beim Würstelessen am Christkindlmarkt kommt man teilweise nicht mehr mit einem Zehner aus.

Seit dem Wochenende sind die großen Christkindlmärkte in Linz eröffnet. Auch wenn erst kommende Woche Bratwürstelsonntag ist, haben bereits viele das traditionelle Christkindlmarktessen zu sich genommen. Bei den beiden Märkten der Stadt Linz im Volksgarten und am Hauptplatz kosten Bratwürstel mit Sauerkraut heuer 6,50 Euro. Kinderpunsch kostet im Durchschnitt drei Euro, mit Alkohol 4,50 Euro.Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise – zumindest für den Punsch – also stabil geblieben. 0,30 Euro für ein Paar Würstel mehr drauflegen muss man am Pfarrparkplatz: 6,80 Euro. Für die Bio-Qualität der Kräuterwürsteln vom Biobauer Rudelstorfer aus Rainbach im Mühlreis ein durchaus angemessener Preis. „Richtig knackig sind die Preise beim Weihnachtszauber im Klosterhof: Dort werden für Bratwürstel 10,80 Euro fällig. Süßer die Kassen nie klingeln!“, zeigt Wilhelm Holzleitner von linza.at auf.