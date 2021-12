Zwei Tote bei Frontal-Crash in Oberösterreich

Transporter krachte auf Donau Straße bei Perg in Auto - Beide Lenker tot

Beim Zusammenstoß eines Transporters mit einem Auto auf der Donau Straße (B3) in Perg (Bezirk Perg) sind am Mittwochabend beide Lenker ums Leben gekommen. Die Frontalkollision habe sich gegen 20 Uhr aus ungeklärter Ursache ereignet, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag in der Früh mit. Beide Lenker hätten von den Feuerwehren aus ihren Fahrzeugen geborgen werden müssen, aber noch an der Unfallstelle verstorben.

Der 48-jährige Autolenker aus dem Bezirk Linz-Land sei laut der Notärztin sofort tot gewesen, der 49-jährige Lenker des Transporters aus Linz sei noch an der Unfallstelle verstorben. Der Unfall ereignete sich im Ortsbereich Weinzierl. Der Transporter war in Richtung Perg unterwegs gewesen, das Auto in Richtung Linz.