oe24-Reporter von SCS-Gelände gescheucht

Die Nerven liegen offenbar blank. Journalisten wurden vom SCS-Gelände gescheucht.

Nach drei Wochen hartem Lockdown konnte gestern die Jagd auf Weihnachtsgeschenke beginnen. 22.000 Geschäfte durften wieder aufsperren. Befürchtungen vieler Politiker und Experten haben sich nicht bewahrheitet. Der große Shopping-Exzess wie in vielen anderen europäischen Städten blieb aus. Stattdessen gab es einen steten, aber kontrollierten Andrang. Ein Teil der Erklärung ist die weiterhin geschlossene Gastronomie. Weil es Kaffee &Co. nicht gibt, verweilen die Menschen kürzer in den Shopping-Straßen und -Centern.

Auch am Feiertag gibt es bisher noch keinen Ansturm, Bilder aus der SCS zeigen sogar fast vollständig leere Gänge. Die Nerven beim Betreiber des Einkaufszentrum liegen nun offenbar blank. Ein Reporter von oe24.TV wurde sogar vom Gelände gescheucht und durfte nicht im Inneren des Shopping Centers filmen.

© oe24.TV

Für die Shop-Betreiber geht es jetzt um alles: Bis zu 2,7 Milliarden Euro verloren sie laut Handelsverband bis jetzt im Lockdown. Davon wollen die Händler etwa ein Drittel im Dezember auf holen.