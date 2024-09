oe24 sammelt mit Volkshilfe Spenden für die Flut-Opfer

Nach dem Jahrhunderthochwasser ist jetzt rasche Hilfe nötig!

Die Volkshilfe und oe24 sammeln Spenden für die Hochwasseropfer. Jeder Betrag, und sei er noch so klein, macht bereits eine wichtige Hilfe aus – in Summe kann viel Hilfe zusammenkommen für die schwer getroffenen Opfer der Flutkatastrophe.

Volkshilfe vor Ort bei den Betroffenen

Bitte spenden Sie jetzt. Auch online via www.volkshilfe.at sind Spenden möglich. Die gesamte Geldsumme geht an die Hochwasseropfer in Österreich.

Die Volkshilfe verteilt die Spendengelder über ihr weitreichendes Netz – sie ist in allen betroffenen Gebieten mit Bezirksorganisationen vertreten, deren Helferinnen und Helfer wissen, wie sie den Flutopfern am besten helfen können.

So können oe24-Leser spenden

Spendenkonto: BAWAG

BAWAG IBAN: AT776000000001740400

AT776000000001740400 Empfänger: Volkshilfe Solidarität

Volkshilfe Solidarität Kennwort: Katastrophenhilfe OE24

Nach dem Jahrhunderthochwasser in Österreich sind Spenden für die Betroffenen jetzt wichtiger denn je. Um rasche Hilfe zu gewährleisten unterstützt oe24 mit diesem Aufruf die Spendenaktion der Volkshilfe. Alle oe24-Leserinnen und Leser können damit einen sehr wichtigen Beitrag leisten.