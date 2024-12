Ö3-Weihnachtswunder bringt Rekord-Ergebnis

Knapp 5,5 Millionen Euro - und damit ein neues Rekordergebnis - hat heuer das Ö3-Weihnachtswunder gebracht.

Mit neuem Team - Tina Ritschl, Sylvia Graf und Philipp Hansa statt Gabi Hiller, Robert Kratky und Andi Knoll - sendete die Ö3-Wunschhütte wieder 120 Stunden lang, dieses Mal aus Wiener Neustadt. Die Summe, die durch Spenden gegen Musikwünsche zustande kam, geht an den "Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds" für Familien in Not in Österreich.

Zumindest weitere 500.000 Euro kommen aus der Aktion "Ö3-Wundertüte", wie Senderchef Michael Pauser in einer Zwischenbilanz bekannt gab. Bei der Aktion werden alte Handys umweltgerecht entsorgt, was bargeldlos Spenden einbringt. Zusammen mit den genau 5.486.812 Euro durch das Weihnachtswunder lag die Gesamtsumme der Ö3-Spenden damit vorläufig bei rund sechs Millionen Euro.