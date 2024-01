Österreicher stirbt bei Flugzeugabsturz in Thailand

Der Österreicher Stefan M. (50) kam bei einem tragischen Flugzeugabsturz in Thailand ums Leben, wie "BNN Breaking" berichtet. Demnach soll auch ein Deutscher an Bord des Kleinflugzeuges gewesen sein, der mit schweren Verletzungen überleben konnte.

Laut dem Bericht soll das Flugzeug kurz vor dem Aufprall mit einem Tamarindenbaum zusammengestoßen sein. Ein örtlicher Viehhirte, der Augenzeuge von dem tragischen Unfall gewesen sein woll, wird von dem Online-Portal zitiert. Er sei fast von einer großen Box, die vom Flugzeug runterfiel, getroffen worden. Anschließend seien er und weitere Personen zum brennenden Wrack gelaufen, um den Insassen zu helfen.

More details emerge on this morning's plane crash in a Huay Yai rice field. Killed in the accident was a 50-year-old Austrian man, the pilot. A 51-year-old German man survived with serious injuries and is now at a local hospital.



The men were flying legally. pic.twitter.com/DWZXW5beCr