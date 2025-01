Österreichs erste Sake Bar eröffnet

Das Okra im Karmeliterviertel in Wien 2 erfindet sich neu. Hier trifft nun Sake auf köstliche japanische Tapas (Otsumami). Durchkosten kann man sich glasweise durch 30 Sake-Sorten – darunter viele Bio- und Natural-Varianten.

Das Okra setzt neue Maßstäbe in der heimischen Gastrsoszene. Wolfgang Krivanec, Initiator der Sake Week Vienna, Inhaber Okra Sake Bar und Gründer des Sake Social Clubs, war Sake immer eine Herzensangelegenheit. Mit dem neuen Konzept reagiert er nicht nur auf aktuelle Trends, sondern auch auf die Veränderungen in der Gastronomie.

Gesellige Sake-Bar nach japanischem Vorbild

„Unser neues Konzept ist weniger personalintensiv und bietet gleichzeitig Raum für Innovation. Wir wollen Sake präsentieren, der hierzulande kaum bekannt ist, wie etwa Natural Sake – eine Kategorie, die spontan vergoren, ungefiltert oder unpasteurisiert und immer spannend ist.“ Mit dem neuen Konzept macht das Okra klar: Es ist nicht nur eine Bar, sondern eine Erlebniswelt für Sake-Liebhaber, Kulinarik-Fans und neugierige Genießer gleichermaßen.

Die kulinarische Ausrichtung des Okra ist inspiriert von traditionellen Izakayas, den geselligen Sake-Bars Japans, die kleine Gerichte zu Getränken reichen. Von Dienstag bis Freitag gibt es zum Sake eine Auswahl an japanischen Tapas wie Katsu Niku (Beiried in Panko-Panier) oder Zake Hono (geflämmter Lachs mit Nori und Rettich).

Die Gastgeberrolle übernimmt kein Geringerer als Noel Pusch, einer der renommiertesten Sake-Sommeliers Europas. Der vielfach ausgezeichnete Experte bringt internationale Erfahrung aus Dubai, England und Deutschland mit.



Sake erleben – Masterclasses, Stammtische und Dinner-Events

Master Sake Classes bieten regelmäßig eine einzigartige Gelegenheit, tief in die Welt des Sake einzutauchen. Unter der Leitung von unterschiedlichsten Experten erfahren Interessierte alles über die Vielfalt, die Herstellung und die richtige Verkostung dieses besonderen Getränks.



Für gesellige Genießer findet ab Februar einmal im Monat der Sake-Stammtisch statt, der sich jeweils auf eine ausgewählte Sake-Brauerei konzentriert. Diese Abende bieten die perfekte Mischung aus Genuss, Austausch und Wissen – ideal für Sake-Liebhaber und Neugierige.

Zusätzlich organisiert der Sake Social Club im Okra thematische Dinner-Events, die Sake mit kulinarischen Highlights verbinden:

17. Januar 2025: One Night in Bangkok – Eine Reise durch Bangkok - Streetfood mit Poon

24. Januar und 14. Februar 2025: Okra Family Style – Japans best in vier Gängen serviert, von Sushi und Sashimi bis hin zu gegrillten Köstlichkeiten. Reservierungen: www.okra1020.com

