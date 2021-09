Österreichweiter Kampf gegen illegales Glücksspiel

Finanzpolizei in ganz Österreich beschlagnahmte Glücksspielautomaten und vernichtete diese anschließend.

Im August wurden in Salzburg 107 illegale Spielautomaten geöffnet, geleert und anschließend vernichtet.

Neben Wien und Oberösterreich ist Salzburg einer der Hotspots des illegalen Glückspiels in Österreich. Im Rahmen von insgesamt 58 Kontrollen in der Mozartstadt wurden insgesamt 461 illegale Glücksspielgeräte beschlagnahmt.

Finanzpolizei

107 dieser Automaten wurden geöffnet und dabei konnten 4343 Euro sichergestellt werden.

Betreiber von Glücksspiellokalen setzen auf Videoüberwachung und Nebenanlagen um gegen Kontrollen gesichert zu sein. Die Automaten sind meist gut versteckt hinter Spiegel- und Tapetentüren, die gewaltsam geöffnet werden müssen. Dieses Zeitfenster wird von Betreibern genutzt um die Geräte vom Netzt zu nehmen um die Kontrolle zu erschweren. Auch Privatwohnungen werden als Verstecke genutzt. Außerdem gibt es oft geheime Ausgänge um den Spielern unerkannt zur Flucht zu verhelfen.

Blümel

Österreichweit hat die Betrugsbekämpfungseinheit von Jänner bis Juli 2021, 276 Kontrollen durchgeführt, wobei 581 Glücksspielgeräte beschlagnahmt wurden. Insgesamt wurden 142 Strafanträge gestellt und mehr als neun Millionen Euro an Strafen beantragt.

Finanzminister Gernot Blümel zu dem Fahndungserfolg: „Die enge Vernetzung und gute Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Behörden ist Garant für die erfolgreiche Betrugsbekämpfung.“