Die Omikron-Welle startet bereits in Österreich. Silvester droht „Wendepunkt“.

Prognose. „Silvester ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur der Jahreswechsel, sondern auch markanter Wendepunkt in der Infektionskurve“, warnt Gesundheitsministe­riumssektionschefin und GECKO-Leiterin Katharina Reich. Heißt: Ab dem Jahreswechsel könnte die Omikron-Welle volle Fahrt in Österreich aufnehmen:



Bereits gestern verdoppelten sich die Neuinfektionen innerhalb von zwei Tagen auf über 3.000 in Österreich. Die Infektionen werden „nun wieder steigen. Die Frage ist, wie hoch und wie schnell“, sagt Simulationsforscher Niki Popper.



