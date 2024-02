Opernball-Demonstranten setzen sich in Bewegung

Die Kommunistische Jugend Österreich marschiert mit ihrem Demo-Zug zum Opernball. Die Polizei ist rund um die Staatsoper mit hunderten Beamten im Einsatz.

Nahe der U-Bahnstation Gumpendorferstraße, kurz nach 19 Uhr, setzten sich die Opernball-Demonstranten in Bewegung.

Über die Gumpendorfer Straße marschieren sie zum Opernring. Das Motto: "Eat the rich."

Viele Palästina-Flaggen zu sehen

Zu sehen sind auch viele Palästina-Flaggen. Auch wenn es über soziale Netzwerke viele Demo-Aufrufe von Pro-Palästina-Aktivisten gibt, geht die Polizei von einem friedlichen Zug aus.

Standkundgebung beim Würstelstand vor der Albertina

Dazu ist eine Standkundgebung beim Würstelstand vor der Albertina angemeldet.

Die Wiener Partei LINKS veranstaltet in Bälde eine Gratis-Punsch-Aktion bei der Albertina. Unter dem Motto "Punsch the Rich" werde "mit allen gefeiert und getanzt die Lust dazu haben -ganz ohne Ballkarten und Logen", so die Aktivisten, die ab 20 Uhr gratis Heißgetränke verteilen wollen. Die Polizei ist rund um die Staatsoper mit hunderten Beamten im Einsatz.

"Schmuck und Ballkleider, die so viel Wert sind, wie das Jahresgehalt eines Arbeiters"

Die Kommunistische Jugend Österreich empört sich über die "Zuschaustellung von Reichtum am Opernball". Dort würden die Reichen und Schönen "ihr von uns erarbeitete Geld verprassen."

Mit "Schmuck und Ballkleider, die so viel Wert sind, wie das Jahresgehalt eines Arbeiters, stellen sie ihre Dekadenz zur Schau", begründen die Kommunisten ihre Demo.