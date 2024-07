Opfer in Wien am Weg zur Polizei gestoppt - mit Machete!

Während die Bandenkriminalität in die anderen Bezirke überschwappt, spielen sich im Hotspot Favoriten immer irrere Szenen ab. Jüngstes Highlight: Der "Auftritt" dreier syrischer Brüder.

Wien. Quietschende Reifen, knallende Autotüren, Geschrei und Gezeter mitten auf der Kreuzung - und eine Dreiviertel-Hosen-Gestalt, die mit einer Machete in der Hand am Gehsteig herumspringt wie eine Parodie auf Bruce Lee - zum Lachen war den Anrainern der Neilreichgasse, aber auch den ersteintreffenden Streifen-Beamten so gar nicht, was ihnen da Sonntag kurz vor 17 Uhr auf der Neilreichgasse geboten wurde.

Demnach attackierten drei syrische Brüder (27,32 und 37) einen Kontrahenten und zwei Frauen in einem Auto, das gerade zur Polizei in der Zohmanngasse unterwegs war. Auch die Angreifer waren mit einem Pkw unterwegs gewesen, schnitten den anderen den Weg ab, sprangen aus Auto und gingen unter anderem mit einer Machete auf einen 36-jährigen Landsmann los, der mit seiner Frau und seiner Schwester im anderen Fahrzeug saßen. Das Opfer kam mit oberflächlichen Schnitten und Kratzwunden davon - vermutlich nur deshalb, weil die Polizei - das Wachzimmer war, wie gesagt, nur wenige Meter entfernt - so schnell vor Ort sein konnten bzw. waren.

Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte eine gefährliche Drohung gewesen sein, die der älteste Bruder vor zwei Wochen am Telefon gegen die Frau des 36-jährigen Kontrahenten ausgestoßen haben soll. Er bedrohte sie unter anderem mit dem Umbringen. Mit einiger Zeitverzögerung war die Frau am Sonntag mit ihrem Mann und ihrer Schwägerin mit dem Pkw zur Polizeiinspektion Zohmanngasse unterwegs. Das dürften die Brüder mitbekommen und die Familie verfolgt, abgepasst und gestoppt haben.

Nach jüngstem Bruder wird noch gefahndet

Nach dem filmreifen Angriff flüchteten der 37- und der 27-Jährige zunächst. Der dritte Bruder beteiligte sich nicht an der Attacke, er blieb im Auto sitzen. Der Älteste kam später von selbst auf eine Polizeiinspektion und wurde festgenommen. Sein jüngerer Bruder (der mit der Machete und der Dreiviertelhose) wurde angezeigt, nach ihm wird noch immer gesucht.