Papa ist uns heuer 150 Millionen wert

Heute werden mehr als drei Millionen Väter in ganz Österreich gefeiert.

Wien. Die Gesamtausgaben für Vatertags-Geschenke belaufen sich auf 150 Millionen Euro. Im Schnitt schenkt jeder von uns um 56 Euro, so eine Studie des Handelsverbandes. Zum Vergleich: Für die Mutter geben wir um 17 Euro mehr aus.

Während Mamas am häufigsten Blumen bekommen, sind es bei Vätern Gutscheine (12,3%). An fünfter Stelle kommt Alkohol in das Geschenkspapier. Übrigens: Die Wiener, Oberösterreicher und Salzburger schenken am meisten (jeweils um 63 Euro).

Gutscheine & Schoko für die meisten Papas

1. Gutscheine 12 % 2. Schokolade 11,5 % 3. Ausflüge 11 % 4. Lokalbesuche 10 % 5. Alkohol 8 &

12% sagen, Männer sollen viel Alkohol vertragen

Hausarbeit. Eine zweite Studie hat anlässlich des Vatertags seine Rolle in der Familie untersucht. 80 % der Befragten sagen, die Vaterrolle hat sich seit den 1970er-Jahren gravierend verändert (1.037 Interviews, Institut IMAS). Im Haushalt bringen sich Väter laut Studie um 58 % mehr ein als noch vor 10 Jahren, in der Kinderbetreuung sind es 55 %.

Der ideale Papa. Auch das Idealbild eines Mannes wurde abgefragt. Das Wichtigste ist Österreichern die absolute Treue (55 %), dass er „viel Verständnis für die Wünsche und Probleme seiner Partnerin hat“ (52 %). An dritter Stelle kommt: „Dass er sich in Geldangelegenheiten gut auskennt“ (50 %).

Am unwichtigsten: „Dass er beim Trinken viel verträgt“ (12 %).