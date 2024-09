× Paukenschlag: Hier wird Skifahren heuer noch teurer

Nach einer Klage und heftigen Diskussionen müssen die Tiroler Seilbahnunternehmen die beliebten Vergünstigungen für Einheimische einstellen.

Die beliebten Einheimischen-Rabatte für das Tiroler Freizeitticket, das Zugang zu zahlreichen Berg- und Freizeitaktivitäten gewährt, werden abgeschafft. Grund dafür ist eine Klage des österreichischen Vereins für Konsumenteninformation (VKI), der diese Rabatte als diskriminierend gegenüber Nicht-Tirolern ansah.

Obwohl der VKI seine Klage zurückgezogen hat, haben die Tiroler Seilbahnunternehmen beschlossen, die Einheimischenklausel aufzuheben.

© Getty Images ×

Freizeitticket für alle verfügbar – mit deutlichem Preisanstieg

Bisher war das Angebot nur für Tiroler erhältlich. Es galt in über 30 Skigebieten wie Nordkette, der Glungezer, Stubaier Gletscher oder Kühtai für Personen mit Hauptwohnsitz in Tirol, Studierenden bis 27 und in Tirol angemeldeten Arbeitnehmern. Doch nun können auch Touristen aus anderen Ländern das Freizeit-Ticket ergattern. Bisher kostete das Ticket im Vorverkauf (ab 1. Oktober) 686 Euro, der Preis steigt aber jetzt deutlich auf 727 Euro. Ab 1. November kostet das Ticket 872 Euro.

© Getty Images ×

Der Kauf der deutlich günstigeren Vorverkaufstickets ist jedoch online nicht mehr möglich, das Ticket kann im Oktober nur bei einer Vorverkaufsstelle in Tirol erworben werden.

© Getty Images ×

Tirol Regio Card auch deutlich teurer

Tirol Regio, der zweite große Kartenverbund, wird ebenso so deutlich teurer. Der Preis für die Freizeit-Verbundkarte steigt im Vorverkauf von 662 Euro, ab 1. November sogar auf 914 Euro. Es wird auch zukünftig keine Ermäßigungen für Pensionisten und Studierende geben.