Pkw-Lenker donnerte in Gegenverkehr: 68-Jähriger tot

Mit seinem Suzuki rammte ein Einheimischer in Tirol einen entgegenkommenden Lieferwagen. Das Auto wurde komplett zerstört, der Lenker starb.

Tirol. Ein 68jähriger einheimischer Autolenker aus dem Bezirk Kitzbühel war Montag früh gegen 8.15 Uhr mit seinem Pkw auf der B178 von Going kommend in Richtung Ellmau unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und in weiterer Folge dort in einen Firmenwagen aus dem Bezirk Schwaz frontal krachte.

Der Fahrer des Suzuki wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den alarmierten Feuerwehren Going und Ellmau aus dem völlig zertrümmerten Kleinwagen befreit werden. Trotz raschem Einsatz von Notarzt, Flugrettung und Rettungsdienst verstarb der Tiroler noch am Unfallort. Der Lenker des Firmenfahrzeugs wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus St.Johann eingeliefert.

Aufgrund des Rettungseinsatzes war die Bundesstraße in diesem Bereich (etwa 300 Meter westlich vom Stanglwirt in Richtung Ellmau) gesperrt. Es entstand erheblicher Rückstau.