Polizei warnt vor diesen SMS-Nachrichten

Betrüger versuchen mit einem „Tochter-Trick“ an Geld zu kommen.

Derzeit kommt es vermehrt zu Betrügereien und Betrugsversuchen unter der Täuschungshandlung „Tochter-Trick-Bitte um Geldüberweisungen“. Die Täter geben sich als Familienmitglieder aus und fordern ihre Opfer unter Vortäuschung verschiedenster Sachverhalte zur Überweisung von Bargeld auf. Die steirische Polizei warnt nun vor zwei SMS-Nachrichten.



Am Montag fiel eine 57-jährige Grazerin auf die Betrüger herein. Eine SMS mit einer neuen Nummer. Der Absender wäre angeblich die Tochter der Frau. Der Wortlaut:“ Ich habe eine neue Nummer. Bitte um Kontaktaufnahme“. Im Zuge der Konversation forderten Unbekannte die Überweisung von Bargeld auf ein litauisches Konto. Die 57-Jährige tat dies. Einen Tag darauf forderten die Betrüger die Kreditkarten der Frau. Daraufhin erstattete sie Anzeige. Der Schaden beträgt mehr als tausend Euro.



Am Dienstag kontaktierten unbekannte Täter eine 64-Jährige aus Graz.

Ebenso eine SMS mit einer neuen Nummer. Der Absender ebenso angeblich die Tochter der Frau. Der Wortlaut:“ Mein Handydisplay ist kaputt. Bitte melde dich per WhattsApp“. Die Frau tat dies. Auch hier kam es im Zuge der Kommunikation zu Geldforderungen. „Zwei Rechnungen müssen dringend beglichen werden. Mit dem kaputten Handy sei dies nicht möglich“. Die 64-Jährige überwies mehrere tausend Euro auf ein deutsches Konto. Kurz darauf kam es zu weiteren Geldforderungen. Die Frau erstattete Anzeige.

Präventionstipps: