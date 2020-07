Polizist zu Teenager bei Einsatz: 'Des is mei Land!'

In Wien-Ottakring kam es in der Nacht auf Samstag zu einer Schlägerei. Für heftige Diskussionen sorgt ein Video vom Einsatz.

Wien - Eine Auseinandersetzung in Wien-Ottakring endete in der Nacht auf Samstag in einer Schlägerei - die Polizei musste eingreifen. Nun sorgt allerdings ein Video, das den Polizeieinsatz zeigt, für heftige Diskussion im Netz. Darauf zu sehen: Ein Polizist, der versucht, die Teenager vom Einsatzort wegzuschicken.

"Wenn ihr euch deppert spielts, seids alle eingesperrt", hört man den Polizist rufen. Die Jugendlichen entgegnen ihm, er könne sich nicht so aufführen. Daraufhin antwortet der Polizist: "Ich benimm mich so, wie es geht. Des is mei Land."

Auf das Video hat bereits die Wiener Polizei in einem Tweet reagiert: "Solche Äußerungen eines Polizisten sind natürlich nicht tolerierbar, daher werden wir das Video zur Überprüfung weiterleiten."