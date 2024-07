Prügel-Attacke wegen Parkplatz - Baseballschläger zerbrochen

Unfassbare Szenen müssen sich in Ottakring abgespielt haben, bei dem am Ende sogar ein Baseballschläger entzweibrach. Dabei wurden eine Mutter und ihr Sohn (22) schwer verletzt. Und das alles nur wegen eines Parkplatzes.

Wien. Brutale Sitten in der Hasnerstraße. Weil ein Paar fürs Umsiedeln einen nahen Parkplatz benötigten - unklar ist, ob sie von hier weg- oder herziehen -, reservierten sie ihn quasi per Leibesfülle. Als der Mann, ein Österreicher arabischer Herkunft (51) nur kurz ins Haus hineinging, war der Stellplatz danach weg, sprich: ein Auto stand dort. Am Steuer: eine Ungarin (46), am Beifahrersitz ihr Sohn.

Schon als er sich dem Auto näherte, fing der 51-Jährige zu zetern und zu toben an, griff durchs offene Fahrerfenster in den Pkw hinein und riss die Ungarin an den Haaren. Das erzürnte nun seinerseits den Sohn der Frau, der daraufhin die volle Wut des Angreifers zu spüren bekam. Mit einem Baseballschläger, dem ihm die 45-jährige Freundin, eine Iranerin, brachte, schlug der Parkplatz-Randalierer auf den jungen Widersacher ein - und zwar so heftig, dass dabei der massive Holzschläger zerbrach. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und an der Hüfte.

Seine Mutter indes alarmierte die Polizei. Als das Auszuck-Paar dies bemerkte, rannten sie davon konnten aber im Zuge der Fahndung schnell ausfindig gemacht und festgenommen werden. Gegen die beiden wird wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung bzw. der Beihilfe dazu ermittelt.