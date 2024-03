Raucherin attackierte in Schnellbahn Fahrgäste

Eine 27-Jährige wurde Montagabend festgenommen, weil sie in einem Schnellbahnzug zwischen den Bahnhöfen Simmering und Stadlau zwei Fahrgäste heftig attackierte.

Wien. Grund für den Tobsuchtsanfall: Die schwer betrunkene Wienerin bekam von den beiden Frauen, die sie angeschnorrt hatte, keine Zigarette. Eine 49-Jährige erlitt Prellungen am Brustkorb, nachdem die aggressive Raucherin sie zu Boden geworfen hatte und auf den Brustkorb trat. Eine 32-Jährige kassierte laut Polizei einen Schlag gegen den Oberschenkel.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden daraufhin zum Einsatz in der R81/REX8 alarmiert. Die Frau wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen und aufgrund ungebührlicher Lärmerregung, öffentlicher Anstandsverletzung und aggressiven Verhaltens - die 27-Jährige schrie herum und spuckte - auf freiem Fuß angezeigt. Allerdings musste sie die Nacht in der Arrestzelle verbringen, wo sie schließlich ausgenüchtert in der Früh verkündete: "Tut mir alles so leid!"

Bei der Frau wurde übrigens auch eine fremde Kreditkarte gefunden, weshalb zusätzlich wegen der Entfremdung unbarer Zahlungsmittel ermittelt wird. Die 49-jährige verletzte Passagierin musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht werden.