Heuer fahren besonders viele weg. Grund: Großer Nachholbedarf nach der Corona-Zeit.

Wien. Ab Samstag haben 1,2 Millionen Schüler Osterferien. Es ist der Startschuss für die große Reisezeit. „Heuer fahren mehr Menschen als sonst weg, es gibt Nachholbedarf“, sagt Tourismusforscher Peter Zellmann. Er schätzt: „Etwa jeder Vierte fährt weg.“ In Zahlen sind das 2,25 Millionen Österreicher, die ihre Koffer packen.

Die meisten davon – etwa die Hälfte – fahren Verwandte besuchen. Ein Viertel fährt auf Skiurlaub und ebenso viele zieht es ins Ausland (Strand oder Städtetrip), so Zellmann.

Strand. Mehr als eine halbe Million zieht es ins Warme. Bei TUI gingen die meisten Reservierungen für den ägyptische Badeort Hurghada ein. Danach: Mallorca und Dubai.

Ski. Im Tourismus herrscht in vielen Häusern Jubelstimmung. Maria Hauser vom Stanglwirt in Kitzbühel sagt zu ÖSTERREICH: „Wir haben eine enorme Nachfrage und auch schon Wartelisten.“ Um den Andrang zu meistern, erhöhen die ÖBB in diesen Tagen die Verbindungen. Die Kehrseite der Reisezeit sind die vielen Staus. Der negative Höhepunkt wird am Karfreitag erwartet.