Report: Ansturm vor dem Lockdown

Keine Spur von Corona-Angst und Osterruhe: Heftiger Andrang auf Shops und Parks.

Wien. Als gäbe es keinen Corona-Alarm, keine drohende Gefahr eines landesweiten Lockdowns: Menschenmassen in allen Parks in Wien, überall improvisierte Klein-Schanigärten in der City, Andrang auf die Shoppingcenter.

ÖSTERREICH machte den Lokalaugenschein:

Mariahilfer Straße: Heftiges Gedränge wie an einem Einkaufssamstag vor der Pandemie. Schlangen vor den Shops. Kaum wird das Geschäft verlassen, ist auch die Maske weg. Der Mindestabstand wird kaum eingehalten. Die ­Polizei schaut zu.

Heftiges Gedränge wie an einem Einkaufssamstag vor der Pandemie. Schlangen vor den Shops. Kaum wird das Geschäft verlassen, ist auch die Maske weg. Der Mindestabstand wird kaum eingehalten. Die ­Polizei schaut zu. Wiener City: Kärntner Straße überfüllt, ebenso der Graben. Gedränge am Kohlmarkt auf dem Weg zum Michaelerplatz. Die Polizei schreitet nicht ein.

Kärntner Straße überfüllt, ebenso der Graben. Gedränge am Kohlmarkt auf dem Weg zum Michaelerplatz. Die Polizei schreitet nicht ein. Wiener Donaukanal: Dauerparty seit Freitag. Tausende drängen sich am Wasser. Mitgebrachtes Bier, kistenweise Wein. Aus Lautsprechern Musik. Keine Masken. n Schauplatz Europark, Salzburg. Wie in Wien ist der Ansturm enorm, Tausende nützen den Tag vorm Palmsonntag zum Oster-­Shopping.

© all

Dauerparty am Donaukanal.

© TZOe

Wien-Freyung: Improvisierte Schanigärten mit Obstkisten.

© Facebook

Altes AKH/Wien: Outdoor-Sitzplätze trotz Verbots.

Oster-Geschäft. Ähnliches wird aus alle Städten in Ostösterreich berichtet: „Es war ein guter Einkaufstag“, sagt Wirtschaftskammersprecher Rainer Will zu ÖSTERREICH: „Es war das vorgezogene Ostergeschäft. Gekauft wurde Kleidung, Geschenke für Ostern, aber auch Spielzeug.“ Und: „Es war ein perfektes Wetter für Spontankäufe, die Menschen nützen in Ostösterreich die letzte Einkaufsgelegenheit vor dem Lockdown ab 1. April.“