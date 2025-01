Riesen-Spinne auf der Piste in Ski-Hotspot

Die 9-Meter-Spinne soll noch mehr Ski-Fans nach Ischgl locken.

Günther Aloys, Vorstand der Innovationsschmiede Workshop Ischgl, lässt mit einer spektakulären Idee aufhorchen. Der ehemalige Vorstand des örtlichen Tourismusverbandes möchte eine 9-Meter-Spinne auf der Skipiste platzieren.

Die Original-Skulptur „Maman“ befindet sich dabei in der Tate Gallery of Modern Art in London. Nachbildungen aus Bronze sind rund um den Globus, von den USA und Kanada über Spanien bis Japan, zu sehen – bisher allerdings fast immer im urbanen Raum.

© Workshop Ischgl ×

Neue Impulse

„Wir sehen Ischgl als idealen Ort, um Kunstschätzen wie Maman mit einer Naturkulisse zu verbinden und dadurch etwas komplett Neues entstehen zu lassen“, so Aloys in einer Aussendung. „Der Workshop Ischgl versteht sich als Impulsgeber. Diese Impulse sind bitter nötig, weil sich speziell der Wintertourismus im Angesicht des Klimawandels grundlegend verändern wird. Als führende Destination haben wir die Aufgabe, rechtzeitig Antworten auf diese Herausforderung zu finden. Letztlich müssen wir ‚out of the box‘ denken und alternative Angebote schaffen“, so der frühere Hotelier.