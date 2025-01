Salon Sacher: Campari trifft auf Original Sacher-Torte

Campari und das Hotel Sacher Wien aktivieren mit Beginn der Wiener Ballsaison im traditionsreichen Salon Sacher die italienische Aperitivo-Kultur.

Während der Ballsaison trifft im Hotel Sacher in Wien, direkt neben der Staatsoper, Campari auf die Original Sacher-Torte sowie auf die traditionellen Original Sacher Würstel. Der Salon Sacher bietet den perfekten Rahmen für den Start in eine rauschende Ballnacht mit dem Aperitivo-Klassiker Campari. „Die Zusammenarbeit zwischen Campari und dem Hotel Sacher vereint die Tradition der Wiener Ballsaison mit der Leichtigkeit der italienischen Aperitivo-Kultur. Der exklusive Sacher Negroni von Wm Brown ist das perfekte Beispiel für diese außergewöhnliche Verbindung, die unseren Gästen unvergessliche Genussmomente bieten wird“, sagt Camilla Cisterna, Head of Marketing bei Campari Austria über die Kooperation.

Italienische Aperitivo-Kultur neu gedacht: Sacher Negroni von Wm Brown harmoniert mit dem Original Sacher-Würfel. © Gregory Culbengan ×

Vor den Ball auf einen Sacher Negroni

Um die Kooperation zwischen diesen beiden angesehenen Marken zu zelebrieren, entstand der eigens dafür entwickelte Sacher Negroni von Matt Hranek, dem Gründer von Wm Brown. Serviert mit einem originalen Sacher-Würfel, vereint er die feinen Aromen des Negroni mit dem unverwechselbaren Geschmack des Sacher-Klassikers. „Als bekennender Negroni-Liebhaber begeistert mich die Partnerschaft mit Campari besonders. Sie bietet uns die Möglichkeit, Tradition und zeitlose Eleganz mit kreativen Akzenten zu verbinden. Gemeinsam schaffen wir einen Ort, an dem Genuss, Qualität und außergewöhnliche Erlebnisse Hand in Hand gehen – genau das, wofür das Sacher steht“, erklärt Andreas Keese, Hoteldirektor Sacher Wien.

Die Öffnungszeiten des Salon Sacher ab 16. Jänner:Mittwoch bis Samstag von 15. bis 01 UhrZudem am Dienstag, den 28. Jänner 2025, anlässlich des Alt-Hietzinger-Balls.