19-Jährige stürzt aus fahrendem Auto

Eine 19-Jährige ist Freitagabend in Zell am See im Pinzgau aus einem fahrenden Pkw gestürzt und dabei verletzt worden.

Die Frau war auf der Rückbank gesessen und hatte während der Fahrt die Autotür geöffnet. Dabei wurde sie nach hinten aus dem Wagen geschleudert und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ihr Freund, der den Wagen lenkte, und anwesende Helfer leisteten Erste Hilfe. Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus Zell am See gebracht, berichtete die Polizei. Der 21-jähriger Fahrzeuglenker und seine 19-jährige Freundin waren gemeinsam mit ihrem Fahrzeug unterwegs. Der Lenker wendete das Auto und wollte in Richtung Stadtzentrum Zell am See losfahren. Genau in diesem Moment öffnete seine Freundin die Türe hinter ihm und es kam zu dem Unfall.