Salzburg: Großeinsatz nach Überfall auf Juweliersfamilie

In Salzburg ist Donnerstagmittag nach ersten Informationen ein Privathaus am Heuberg überfallen worden. Es dürfte ein Feuer gegeben haben. Die Täter konnten flüchten, eine Großfahndung war am Nachmittag am Laufen. Näheres konnte die Pressestelle der Polizei Salzburg vorerst nicht sagen.

Laut "Salzburger Nachrichten" dürfte es sich bei den Opfern um eine Juweliersfamilie handeln. Erste Informationen, wonach es sich um eine Geiselnahme handelt, lassen sich laut Polizei nicht bestätigen. Es soll auch zu einer kleineren Explosion gekommen sein. Meldungen über Verletzte gibt es bisher nicht.

Karte: Hier ereignete sich der Überfall

Weitere Infos folgen