Autofahrer von Metallbolzen im Gesicht getroffen

Piesendorf. Von einem über einen Kilo schweren Metallbolzen ist am Mittwochvormittag in Piesendorf im Salzburger Pinzgau ein Autofahrer im Gesicht getroffen und verletzt worden. Der 25 Zentimeter lange Bolzen dürfte sich von einem entgegenkommenden Lastwagen gelöst haben. Er durchschlug die Windschutzscheibe des 20-jährigen Einheimischen und traf ihn am Kopf. Der Verletzte wurde ins Tauernklinikum Zell am See eingeliefert.

Die Polizei ersucht allfällige Zeugen um Hinweise (059-133-5173).