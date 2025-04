Broadway-Feeling in Österreich: Footloose live erleben

Das legendäre Musical Footloose tourt derzeit durch Österreich und bringt mitreißende Tanznummern und ikonische 80er-Hits auf die Bühnen in Linz, Salzburg und Bregenz. Erzählt wird die Geschichte des Teenagers Ren, der in eine konservative Kleinstadt zieht, in der Tanzen verboten ist – doch mit Mut, Herz und Musik kämpft er für mehr Freiheit und Lebensfreude. Die energiegeladene Inszenierung und das junge, dynamische Ensemble sorgen für ein mitreißendes Live-Erlebnis voller Rhythmus, Gefühl und Popkultur. Ein Muss für Musical-Fans und alle, die sich nach einem Abend voller Emotion und Bewegung sehnen!

Die Termine:

• Bregenz - 19.04.2025, 19.30 Uhr, Bregenzer Festspiel- und Kongresshaus

• Salzburg - 24.04.2025, 19: 30 Uhr, Salzburgarena

• Linz - 28.04.2025, 19:30 Uhr, TipsArena



OE24 verlost Tickets. Zum Gewinnen das Gewinnspielformular ausfüllen und dabei sein.