Das Schultaschen-Paradies in Salzburg: Verlosung der teuersten Tasche

Robbie Williams: Österreich-Zugabe nach Kino-Flop 2017 lieferte Robbie Williams für 85.000 Fans ein Konzert-Doppelpack in Wien und Kärnten. Jetzt gibt’s das da capo. Neben der bereits ausverkauften Show im Happel Stadion (12. Juli) rockt Robbie am 14. September nun auch in Klagenfurt.