In Bruck an der Großglocknerstraße ist am Samstag ein Kleinflugzeug abgestürzt.

Laut Polizei sind in der Maschine zwei Personen gesessen. An der Absturzstelle kam es zu einem Brand und zu kleineren Explosionen Der Unfallort liegt unmittelbar neben der Pinzgauer Straße (B311) – die Bundesstraße wurde komplett gesperrt. Weitere Infos folgen