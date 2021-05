oe24.TV-Reporter Mike Vogel berichtet aus Wals-Siezenheim.

In der Nacht auf Donnerstag tötete ein 51-Jähriger in Wals-Siezenheim seine Ex-Partnerin und deren Mutter - danach flüchtete er in Richtung Salzkammergut und kündigte an, sich selbst töten zu wollen. Polizei und Cobra konnten den Mann stoppen und festnehmen. Alle Details im Video.