Gasexplosion in Wohnhaus: 78-Jähriger verletzt

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) ist am frühen Montagabend ein 78-jähriger Hausbewohner verletzt worden.

Passanten leisteten Erste Hilfe und bekämpften mit einem Handfeuerlöscher einen kleinen Brand, der durch die Explosion entstanden war. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum Salzburg geflogen, informierte die Polizei am Dienstag. © FF Neukirchen am Großvenediger × Weshalb es zur Explosion gekommen ist, muss erst ermittelt werden. Sie dürfte jedenfalls heftig gewesen sein, denn laut Feuerwehr war die Wohnung im Erdgeschoß schwer beschädigt, Glasscherben lagen im Umkreis von mehreren hundert Metern. © FF Neukirchen am Großvenediger × Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem CO2-Löscher endgültig und führte danach im Haus Gasmessungen durch. Da sich in einem Kriechkeller brennbares Gas befand, musste der Strom im Haus abgeschaltet werden. Danach entlüfteten die Feuerwehrleute den Keller, und nachdem bei neuerlichen Messungen im gesamten Haus kein Gas mehr festgestellt worden war, beendeten sie den Einsatz.