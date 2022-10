Gemeiner Dieb stahl Paar alle Hochzeitsgeschenke

Hochzeitsnacht mit bösem Erwachen – im Auto gelagerte Geschenke weg.

Sbg. Ein junges Salzburger Pärchen feierte am Samstag ihre Hochzeit in einem Hotel im Pinzgau. Das Ehepaar wurde von den Gästen reichlich beschenkt: Geld, Schmuck, Kristall-Wohnaccessoires usw. Der Bräutigam verlud diese in sein Auto, das neben dem Hotel auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. Ein bislang Unbekannter beobachtete dies und stahl aus dem Pkw alle Geschenke. Als das Brautpaar am nächsten Tag das Fahrzeug öffnete, war dieses komplett leergeräumt. Die alarmierte Polizei fand jedoch keine Einbruchsspuren. Laut dem Bräutigam ließ sich eine Türe schwer schließen. Die Beamten gehen davon aus, dass die Tür nicht eingerastet war.